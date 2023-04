Markkasen Utah Jazz hävisi Boston Celticsille – Markkanen edelleen telakalla

Celtics on itäisen konferenssin kärkijoukkueita, kun taas Jazz on läntisen konferenssin häntäpäässä ja vaarassa jäädä ulos pudotuspeleistä. Jazz on nyt läntisen konferenssin sijalla 12, kun pelaamatta on viisi runkosarjan peliä ja jatkoon vaaditaan sijoitus kymmenen parhaan joukossa.