Marko Anttila odottaa kovaa luistelevaa Ruotsia

– Kyllä me niitä vastaan on tahkottu pelejä. Aktiivinen mutta pelaa tiiviisti. Meidän pitää olla valmiina luistelulla vastaamaan heidän liikkeeseensä. Me olemme ottaneet muutaman turhan jäähyn, ne täytyy karsia pois, heillä on hyviä jätkiä ylivoimalle, Anttila sanoi Suomen tiistain harjoitusten jälkeen.