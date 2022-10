Masennus yllätti pöytätenniksen ilopillerin Olahin – "Kun sain pääni kuntoon, voitin helmikuusta lähtien 15 ottelua putkeen."

Läpimurto olympia-RiossaLokakuussa 2022 Olah on taas oma itsensä, ilopilleri. Katkeamatonta tarinaa riittää https://minuuttikaupalla.Keski-Pohjanmaalla Kalajoella syntynyt Olah, 31, tuli suuren suomalaisyleisön tutuksi Rio de Janeiron olympiakisoissa 2016. Hän teki tuolloin lajihistoriaa pelattuaan ensimmäisenä suomalaisena pöytätennispelaajana viiden renkaan https://kisoissa.Olahin panos olympia-Riossa ei jäänyt pelkkään osallistumisen riemuun. Hän kukisti olympiaturnauksen avauskierroksella Singaporen Chen Fengin, kunnes putosi jatkosta 29:ntenä maailmanlistalla olleelle Tanskan Jonathan https://Grothille.Sanavalmis Olah oli Riossa yksi Suomen olympiajoukkueen harvoista valopilkuista. Aurinkoinen asenne on Budapestissa asuvalla maailmankansalaisella joskus tiukassa.– Rahahuolet painavat päälle. Jotta olympiakisapaikka varmistuisi, on kierrettävä paljon kansainvälisiä turnauksia maailmanlistasijoituksen parantamiseksi. Matkustaminen maksaa, Olah sanoo.Hän oli parhaimmillaan maailmanlistalla viime kesäkuussa 50:s. Tuollainen rankingsijoitus takaisi automaattisesti paikan Pariisin olympiaturnaukseen 2024. Rankingin säilyttäminen edellyttää ahkeraa kisaamista kansainvälisissä turnauksissa.– Pariisin olympiakisoja ajatellen seuraavan puolentoista vuoden matkabudjettini on 40 000 euroa, Olah https://kertoo.Luulisi, että hänen kaltaisensa avomielinen urheilija olisi kelpo pr-mannekiini yhdelle sun toiselle kansainvälistä näkyvyyttä haikailevalle yritykselle.– Olen kyllä avoin kaikenlaiselle yhteistyölle, pois lukien tupakka- ja https://alkoholimainonta.Koronajumi vaivaa vielä