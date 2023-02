Max Besselink yllätysnimenä koripallomaajoukkueen ehdokaslistalle viimeisiin MM-karsintapeleihin – "Max on profiilipelaaja, jonka kuuluu saada näyttöpaikka"

Helsinkiläislähtöinen laitapelaaja Besselink on kolmen viime vuoden ajan vaihtanut osoitetta useita kertoja. Hänellä on ollut sopimus Korisliigan Seagullsissa, I divisioona A:n Helsingin NMKY:ssä, Santa Claran yliopistossa, Korisliigan BC Nokiassa, Saksan koripalloliigan Würzburgissa ja Korisliigan Hongassa ennen kuin hän siirtyi tällä kaudella Saksan liigan Göttingeniin. Kaikissa osoitteissaan Besselink ei ehtinyt pelata otteluakaan ennen kuin siirtyi jo muualle.