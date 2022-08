Mediat: Robert Helenius ottelee lokakuussa ex-maailmanmestari Deontay Wilderia vastaan

Nyrkkeilijä Robert Helenius on viimeistelemässä sopimusta lokakuussa käytävästä ottelusta entistä raskaan sarjan maailmanmestaria Deontay Wilderia vastaan, uutisoi ESPN useiden muiden medioiden tavoin. Ottelupäiväksi on suunnitteilla 15. lokakuuta ja paikaksi New Yorkin Brooklynin Barclays Center.