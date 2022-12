Argentiina taivutti sisukkaan Australian – Messin unelma maailmanmestaruudesta elää, jätti Maradonan taakseen ja nousi maalin päähän Batistutasta

Saksan Thomas Müller on tehnyt kymmenen maalia ja on aktiivipelaajien maalipörssin kärjessä. Qatarissa hän ei pysty enää lihottamaan saalistaan, koska Saksa jäi alkulohkoon. Saksan Miroslav Klose on 16 täysosumallaan MM-historian kaikkien aikojen maalipörssin kärjessä.