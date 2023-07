Messi saapui Floridaan – MLS-jalkapallo odottaa supertähdestä liigan profiilin nostajaa

Pariisilaisesta PSG:stä Yhdysvaltoihin siirtyvä Messi, 36, on eittämättä MLS-jalkapallon merkittävin pelaaja sitten vuoden 1975, jolloin brasilialainen Pele siirtyi New York Cosmokseen. Peleä, argentiinalaista Diego Maradonaa ja Messiä pidetään yleisesti lajin kaikkien aikojen suurimpina niminä. Kolmikosta enää Messi on elossa ja jatkaa uraansa.