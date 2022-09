Mestarien liigan lohkovaihe käyntiin tiistaina – löytyykö Manchester Citylle ja maalitykki Haalandille pysäyttäjää?

Haaland saapui Cityyn kesällä ja on viimeistellyt kuudessa liigaottelussaan kymmenen osumaa. Aiemmilla kausilla hän on ollut Mestarien liigassa hämmästyttävässä vireessä, sillä 19 pelissä on syntynyt peräti 23 maalia Borussia Dortmundille ja Salzburgille.