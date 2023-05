Mestaruuskamppailu on vasta alkanut, mutta Kauhajoella pohjustetaan jo ensi kautta – Karhu Basketin uuden kotiareenan ympärille syntyi erikoinen ilmiö

Miesten Korisliigan kuluvan kauden finaalisarja on vasta alkutekijöissään, mutta kamppailun toinen osapuoli Karhu Basket pohjustaa jo koripallokautta 2023–24.

– Pelaamme ensimmäistä kautta uudessa IKH-Areenassa, ja kausi on ollut kokemusten keräämistä ja opettelua. Olemme saaneet kyselyjen avulla dataa, jonka perusteella pystymme tekemään kuluttajien kaipaamia muutoksia, kertoo Vesa Ojala, Karhu Basketin puheenjohtaja.

Lähes tyhjästä noussut moderni ja monikäyttöinen palloiluhalli on jo osoittanut mahdollisuutensa.

Karhu Basketin kotipelien katsojakeskiarvo on Korisliigan korkein, 1 529 katsojaa per ottelu. Luvussa on huomioitu Korisliigan kaikki vaiheet. Tiistaina pelatussa ensimmäisessä finaalissa oli 2 096 katsojaa.

Karhu Basketin Korisliigan kotipelien kauden kokonaiskatsojamäärä on tällä hetkellä 33 645, ja finaalisarja on kesken. Kokonaiskatsojamäärä on jo nyt noin 13 000 katsojaa suurempi kuin viime kaudella.

Luvuissa ei ole huomioitu kotiotteluita eurooppalaisessa seurajoukkuekilpailussa, FIBA Europe Cupissa, jossa Karhu Basket eteni välierään asti.

Karkeastikin arvioiden pelkästään Korisliigan pelien pääsylipputuloissa on tapahtunut noin 200 000 euron kasvu. Arvio on viitteellinen ja perustuu Karhu Basketin yksittäisten ottelulippujen hintakeskiarvoon (17,5 €). VIP-lippujen ja kausikorttien vaikutusta ei ole huomioitu.