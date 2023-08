Mikko Korhonen uupui golfin ammattilaisen elämään: "Tuli seinä vastaan"

Korhoselle, 43, tämä kausi on 19:s ammattilaisena, sillä hänen ammattilaisuransa alkoi vuonna 2005. Miesten eurooppalaisella pääkiertueella hän on pelannut 246 kilpailua, joista hän on voittanut kaksi. Enemmän voittoja suomalaismiehistä on ottanut vain uransa jo lopettanut Mikko Ilonen.