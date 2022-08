Mitalisade osui odotettuihin kohteisiin – moni suomalaisurheilija kävi Münchenissä vain kastumassa

– Joillekin on todella kova kisata, kun siellä on Euroopan ja maailman kärki. Jotkut lajit ovat herkkiä. Jos haetaan onnistumista, ei voi pelätä epäonnistumista. Näin se on 60 urheilijan joukkueessa. Ei rallia voiteta, jos siellä pelätään, Salonen mukaili Leevi and the Leavingsin kappaletta Teuvo, maanteiden kuningas.