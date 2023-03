Miten luotettava epotesti on? – positiivisen A-näytteen jälkeen juoksija Peter Bolin B-näyte tulkittiin "epätyypilliseksi"

– Kun kyse on epotestistä, määritelmä epätyypilliselle näytteelle tulee suoraan (Maailman antidopingtoimiston) Wadan teknisestä dokumentista. Se on tulos, jossa esimerkiksi nähdään selvästi, että tulos viittaa epon käyttöön, mutta pitoisuus on niin pieni, etteivät positiivisen näytteen kriteerit täyty täysin. Mutta toisaalta näyte kuitenkin poikkeaa selvästi negatiivisesta näytteestä, laboratoriopäällikkö Tina Suominen Helsingin dopingtestauslaboratoriosta vastaa.