Miten pitkälle Lauri Markkanen voi kantaa Suomen EM-kisoissa?

Hernangomezin veljekset Willy ja Juancho ovat Espanjan eturivin isoimmat ja nimekkäimmät miehet, mutta he ovat Markkasta hitaampia ja lyhyempiä. Espanjalla on repertuaarissaan kaksi erilaista paikkapuolustusta sekä mies- ja paikkavartioinnin sekoitus box and one, joilla se voi yrittää sekoittaa Suomen peliä.