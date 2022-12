MM-finaalipaikka jaossa tiistai-iltana: Kroatia hakee maan kautta aikain "suurinta ottelua" – Argentiina tietää mitä odottaa

– Kaikki argentiinalaiset ovat toiveikkaita (ottelun suhteen), ja me pelaamme heille ja annamme kaikkemme kentällä. Mitä Kroatiaan tulee, heillä on oma tapansa pelata enkä usko, että he sitä muuttavat. Tämä on tärkeä ottelu, etenkin kansallemme, mutta tämä on jalkapalloa ja joskus onni on puolellasi ja joskus ei. Joskus paras joukkue ei voita, Scaloni pyöritteli vielä.