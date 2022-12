Kroatia ei antanut Marokon MM-sadulle onnellista päätöstä – jalkapallon pieni suuri maa jälleen MM-mitaleille

Mitali on Kroatian MM-historian kolmas, sillä se oli MM-hopealla vuonna 2018 ja MM-pronssilla 1998. Erikoinen MM-tilasto on puolestaan se, että MM-pronssin on voittanut eurooppalainen joukkue jo yhdessätoista peräkkäisessä MM-turnauksessa. Viimeksi pronssit menivät Euroopan ulkopuolelle 1978, jolloin Brasilia ne nappasi.