Nuorten kanssa touhuaminen pitÃ¤Ã¤ Ilmajoen molskivelhon nuorekkaana

Tiukka tahti vuodesta 1976

Heinäkuun helteillä Yli-Hannuksela on ehtinyt vetämään esimerkiksi nelipäiväisen kesäleirin. Mukana oli lähes 40 iältään 11–20-vuotiasta painijaa Ruotsin Västeråsia ja Vantaata myöten.

– On aina ilo katsella, kun on innokkuutta näkyvissä. Se on kaiken elinehto.

Muutenkin treenejä on tullut vedettyä vanhaan tyyliin vähintään neljä kertaa viikossa. Sama tahti on jatkunut jo vuodesta 1976.

– Kyllä sitä jaksaa, kun ei töissä tarvitse enää käydä. Jos joku haluaa vielä yrittää, niin jonkunhan treenejä täytyy vetää. Vetäjiä ei ole koskaan liikaa. Itsekin pysyy nuorekkaampana, kun on nuorten joukossa.