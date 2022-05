"Moni asia on loksahtanut paikoilleen" – Jukka Jalosen puheista paistaa voimakas usko omaan pelitapaan, jota toteuttavat kokeneet, ulkomaisissa sarjoissa karaistuneet pelaajat

"Me ollaan parempia" Jalosen puheesta puskee läpi voimakas luottamus siihen, että Suomen pelitapa tuottaa suurella todennäköisyydellä voittoja arvoturnauksissa – ja tulokset puhuvat puolestaan. Koko viisikkona kurinalaisesti puolustaminen turhauttaa vastustajan tähdet, minimoi vastustajan maalintekopaikat ja tuottaa myös tilaisuuksia vastahyökkäyksiin. Jäähyjä Suomi välttää viimeiseen asti. Myös hyökkäyksiin Suomi lähtee koko viisikolla ja jauhaa läpi pelin neljällä hyökkäysketjulla ja neljällä puolustajaparilla. Se vähentää yksittäisten pelaajien paineita odottaa ratkaisuja itseltään, ja sen ansiosta Suomen pelaajat jaksavat kolmannen erän loppuun asti.Jalosen yksi ylpeydenaihe on, ettei Suomi häviä kolmansia eriä. Näin kävi myös loppuottelussa, jossa Suomi voitti kolmannen erän 3–2 – vaikka erän kaksi viimeistä maalia tekikin Kanada.– Kyllä me lähdetään siitä, että kun 60 minsaa on taulussa, me ollaan parempia, Jalonen sanoi.Julkisuudessa näkyvänä puheena tämä on hyvin maanläheistä johtajuutta, ainakin jos sitä vertaa tapaan, jolla Suomen ensimmäiseen maailmanmestaruuteen 1995 valmentanut Curt Lindström – hänkin Jalosen tavoin koulutukseltaan opettaja – esiteltiin filosofi Esa Saarisen sanoin Poppamiehenä."Ei pelisysteemi pelaa"