Muhammad Alin legendaarinen mestaruusvyö huutokaupattiin kuudella miljoonalla taalalla

Alin vyö on yksi kalleimmista Irsayn hankkimista esineistä, mutta ei ensimmäinen edesmenneen nyrkkeilylegendan omistama. Irsay on aiemmin ostanut kengät, joita Ali käytti vuoden 1975 kuuluisassa "Thrilla in Manila" -ottelussa Joe Frazieria vastaan ja kaavun, joka päällään Ali saapui kehään vuoden 1965 yhtälailla kuuluisassa ottelussa Sonny Listonia vastaan. Tuo ottelu oli ensimmäinen, jossa Ali otteli uudella nimellään vaihdettuaan sen entisestä Cassius Claysta.