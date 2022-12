Naisampumahiihtäjät näyttivät mallia joukkuevoimasta – miehille sprintti oli palautus arkeen

Hiihtovauhti lähellä kärkeäViime keväänä kilpauransa jatkoa tavallistakin tarkemmin syynäillyt Eder suhtautui vastoinkäymiseensä yllättävänkin tyynesti.– Minulla ei ole nyt tullut kilpailuissa tunteenpurkauksia, joten keskittyminen on kasassa, hän https://tulkitsi.Eder on yleensä terveenä ollessaan voinut luottaa hiihtoonsa. Niin lauantain sprintissäkin, sillä hän oli ladulla toiseksi nopein ohilaukauksillaan mahdollisuutensa sössineen Ruotsin Elvira Öbergin jähttps://lkeen.Minkkinen ei ole Ederin veroinen hiihtäjä, joten makuupaikalta tullut huti mietitytti. Lopulta hän keräsi itseluottamuksensa, laukoi pystystä kaikki viisi taulua alas ja lähtee takaa-ajoon sijalta 27.– Makuupaikalla vieressä ollut kilpailija hieman hipaisi sukseani. Ei se ampumista häirinnyt, mutta siinä tuli ajatuskatko, Minkkinen muisteli makuun ohi karannutta kolmatta laukaustaan.– Kun makuulta tulee ohilaukaus, pystypaikalla on painetta ampua nollat, tuntemustensa mukaan äärirajoillaan hiihtänyt Minkkinen https://kuvaili.Lehtonen helpottui cup-pisteestäSuomalaisviisikon iloisin maalissa oli 27-vuotias Venla Lehtonen. Itsensä Kaisa Mäkäräisen valmennukseen täksi kaudeksi siirtynyt urheilija oli 40:https://s.Lehtosen kautta aikojen paras maailmancup-sijoitus on 36:s, ja cupin takaa-ajoon hän selviytyi nyt toisen kerran.– On todella helpottunut olo. Ennen kilpailua olin superhermostunut, kun kropassa oli tunne, että voisi pärjätä. Näköjään se tunne myös hermostuttaa, mutta hallitsin hermoni, Lehtonen https://sanoi.Jo Pyeongchangin olympiakisoissa 2018 kilpailleen Lehtosen läpimurtoa on odotettu. Lauantaina hän kartutti ansioluetteloaan yhdellä maailmancup-pisteellä, mistä herui onnitteluja maalissa myös norjalaiselta päävalmentajalta Erik Kulstadilta.– Joka kevät kauden jälkeen olen miettinyt, että mistä raavin motivaation jatkaa kilpailemista. Onneksi ympärillä on ollut ihmisiä, jotka ovat jaksaneet uskoa ja tukea, Lehtonen https://kiitteli.Viime kesänä rulla-ampumahiihdossa MM-pronssia ottanut Nastassia Kinnunen ampui sprintissä kaksi sakkoa, yhden sekä makuu- että pystypaikalta. Hän oli 43:s.– Kaksi sakkoa on sprintissä liikaa, mutta minulla on hyvä paikka takaa-ajossa, vajaat seitsemän sekuntia Lehtosen jälkeen ladulle lähtevä Kinnunen https://sanoi.Hiihtokuntoaan haeskellut Jänkä ampui pystystä yhden sakon, oli 55:s ja melko tyytyväinen latuvauhtiinsa.– Sehän alkoi olla jo sinne päin, että oli mahdollisuuksia kunnon hiihtoon. Vähän harmittaa pystyn ohilaukaus viimeisellä, Jänkä kertoi."Ei ollut ihan paras mahdollinen päivä"