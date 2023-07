"Naisurheilijat kokevat vastuuta jättää laji parempaan asemaan kuin se on heidän aikanaan ollut" – naisten jalkapallon näkyvyys nousee pitkäjänteisellä työllä

Tunnettuuden kasvuun vaaditaan koko seuran panostusPihlaja on toiminut Palloliiton kehityspäällikkönä vuodesta 2019 asti ja vastaa jalkapallon kehityksestä tyttöjen ja naisten lajina. Hän nimeää kehityksen kulmakiveksi panostuksen siihen, että seuroissa olisi riittävästi tekijöitä.– Vielä on taipumusta ajatella, että esimerkiksi markkinointi hoituisi ikään kuin itsestään, ja siitä ajatuksesta pitäisi päästä pois, Pihlaja valottaa. Päätoimisten tekijöiden palkkaaminen markkinointiin on investointi koko lajin kehitykseen, ja siihen tulisi Pihlajan mukaan panostaa rohkeammin.Palloliitto on tehnyt useamman vuoden töitä naisten jalkapallon näkyvyyden ja kaupallisuuden eteen. Tämä näkyy uusina yhteistyökumppaneina ja televisiointisopimuksina. Vaikka paljon on tapahtunut, työ on vielä kesken ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Naistoimijoihin urheilukulttuurissa keskittyvän pohjoismaisen tutkijaverkoston perustajajäsen Turtiainen tietää, että Suomessa naisten jalkapalloilun eteen tehdään paljon oikeita asioita.– Tarkoituksena on kuitenkin kehittyä, ja siksi ei saa tuudittautua ajatukseen, että täällä asiat ovat jo kunnossa, vaikka suhteessa joihinkin muihin maihin näin olisikin, Turtiainen linjaa. Katsojaluvut nousseet työtä tekemällä