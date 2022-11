Nashvillen ruotsalaistähden arvioi Juuso Pärssistä: "Klassinen vastuun tunteva suomalainen, heitä vastaan pelaamista vihaa, kun on ruotsalainen"

– Hän on yksi näistä klassisista suomalaisista, vastuunsa tuntevista kahden suunnan senttereistä. Heitä vastaan pelaamista vihaa, kun on ruotsalainen, mutta on aina mahtavaa, kun tuollainen on omassa joukkueessa. Hän on ollut loistava, Forsberg virnisti.