NBA:ssa heitetään nyt enemmän pisteitä kuin vuosikymmeniin – yksittäisten pelaajien yli 40 pisteen otteluita on tällä tahdilla tulossa ennätysmäärä

– Se on yhdistelmä kolmen pisteen heittämistä, sitä, miten peliä tuomaroidaan ja pelataan. Tahti on noussut isosti. Tuntuu, että peli on nopeutunut ja muuttunut avoimemmaksi viime vuosina. Ja nykyajan pelaajat ovat oppineet kuljettamaan ja heittämään nuoresta pitäen. Kun kaverit tulevat liigaan, heidän taitotasonsa on vaikuttava, heidän pallonkäsittelynsä ja heittämisensä. Liiga on siirtynyt pois vanhan ajan korinaluspelaamisesta, peliä pelataan nykyisin kaukana korista, Golden State Warriorsin päävalmentaja Steve Kerr arvioi viime viikolla.