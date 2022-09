NBA:sta kantautui suomalaisjäristys: Lauri Markkanen kaupataan mediatietojen mukaan Utah Jazziin

NBA-koripalloliigan suomalaispelaaja, Cleveland Cavaliersin Lauri Markkanen on kaupattu Utah Jazziin, kertoi ESPN torstaina lähteisiinsä vedoten. Cleveland saa tähtitakamies Donovan Mitchellin. Viime kaudella 25,9 pisteen keskiarvolla pelannut Mitchell on kolminkertainen NBA:n All Star -pelaaja.