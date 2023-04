Las Vegas varmisti ensimmäisenä joukkueena paikkansa pudotuspelien 2. kierroksella

Kolmannen peräkkäisen voittonsa ottanut New Jersey Devils kuritti New York Rangersia, kun joukkue voitti pudotuspelien avauskierroksen viidennessä pelissä kotonaan maalein 4–0. New Jersey siirtyi samalla voiton päähän jatkopaikasta ja johtaa ottelusarjaa voitoin 3–2.