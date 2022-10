Norjalaistykki Haaland äimistyttää – maaleja enemmän kuin neljällätoista seuralla Valioliigassa

– Numerot puhuvat puolestaan. Hän on tehnyt tuota jo ennen meitä, ei tämä ole tulosta pelkästään meidän tyylistämme. Hänellä on uskomaton vaisto, hänellä on jatkuva maalinälkä ja hän on niin kilpailuhenkinen tyyppi. Lukemat ovat pelottavia, Guardiola sanoi.