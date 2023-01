Nuorten Leijonien Tomi Lämsä jätti vastaamatta kysymykseen päävalmentajana jatkamisesta

Win the right games, voita oikeat pelit, jääkiekkopersoona Juhani Tamminen on painottanut. Kaksi voittoa viidestä ottelusta ei ole häävi saalis. Ei ole myöskään kolme voittoa seitsemästä ottelusta, mutta viimeksi mainitussa esimerkissä oikean ottelun voittaminen määritteli paljon sitä, minkälaisessa valossa turnausta myöhemmin käsitellään.