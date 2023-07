Nuorten Leijonien valmentajat tietävät lääkkeet Suomi-kiekon uuteen nousuun

– Fakta on se, että kansainvälinen taso on kova. Meillä on Suomessa paljon hyviä pelaajia, mutta ei ehkä ihan maailman absoluuttista kärkeä. Uskon vilpittömästi siihen, että tästäkin ikäluokasta (2004–2005 syntyneet) kehittyy myöhemmällä iällä NHL-pelaajia, Mikkola toteaa.