Nyrkkeilyliitto odottaa kurinpitovaliokunnan päätöstä Suomen mestari Hakkaraisen tekemästä häirintäilmoituksesta

– Tuota kommentoin siten, että kun tämä tapaus tuli meille Suekilta, pohdimme, mikä on oikea instanssi ratkomaan keissiä. Oli toive, ettei asiasta puhuttaisi ulkopuoliselle, kunnes taho, jolle valta on annettu, tekee päätöksensä. Koen, ettei kysymys ole hyssyttelystä, vaan marssijärjestyksestä, Nyrkkeilyliiton toiminnanjohtaja Marko Laine sanoo ja lisää, että pallo on asiassa kamppailulajien yhteisellä kurinpitovaliokunnalla.