OJ ei kaipaa MM-jääkiekkoon vuosituhannen taitteen säpinää

– En tiedä oliko härdelli häiriötekijä, mutta aikakausi oli eri, ja oli erilaiset viihteet. Nykypäivänä pelaajat ovat menneet paljon ammattimaisempaan suuntaan. He pystyvät handlaamaan arkea ja välipäiviä paljon paremmin kuin miten me teimme 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Kaikkialla on houkutuksia. En usko, että se tulee olemaan ongelma.