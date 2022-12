Olympiakomitea löysi myllerryksen keskellä huippu-urheiluvastaavansa – mukana Toni Roponen ja Tommi Pärmäkoski

– He ovat hyviä ihmisiä, joilla on syvällinen huippu-urheilun kansainvälisen vaatimustason ymmärrys. Kyllähän me sellaisia ihmisiä tarvitsemme, jotka tietävät, mitä se urheilijan arki on ja ymmärtävät toisaalta, millaisessa verkostomallissa me toimimme suomalaisessa huippu-urheilussa, Heikkinen kuvaili.