Olympiakomitea vie kolmannenkin epäilyn epäasiallisesta käytöksestä Suekin tutkintaan

Tapauksen noustua julkisuuteen on epäillyn häirinnän kohteena ollut henkilö ottanut Olympiakomitean mukaan yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun ja pyytänyt asian selvittämistä. Tasa-arvovaltuutettu on lähettänyt Suomen Olympiakomitealle selvityspyynnön asiassa. Olympiakomitea katsoo, että asian puolueettoman selvityksen varmistamiseksi myös tämä tapaus on syytä tutkia riippumattoman tahon toimesta.