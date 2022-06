Olympialaisista marihuanan takia ulos jäänyt pikajuoksijatähti Richardson putosi myös MM-kisojen 100 metriltä

Richardson on juossut 100 metriä tällä kaudella parhaimmillaan aikaan 10,85 ja on maailmantilaston viidentenä. Viime vuonna hän pinkoi ennätyksekseen huippuajan 10,72, jolla hän on kaikkien aikojen maailmantilastossa kuudentena. 200 metrillä Richardsonin ennätys on 22,00.