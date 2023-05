Olympiavoittaja jäi ilman urheilijaeläkettä: "Ei ilmeisesti saavutukseni riittäneet"

Maksimäärä 16 täyttä eläkettä

Vuonna 2023 täysi urheilijaeläke on 1510,95 euroa ja osaeläke 755,47 euroa. Urheilijaeläkkeiden vuotuinen määräraha on 320 000 euroa. Yhtä aikaa eläkkeitä voi olla maksussa enintään 16 täyden eläkkeen verran. Maksimimäärä on 32, jos kyse on osaeläkkeistä. Tällä hetkellä maksussa on 26 eläkettä.

– Siinä on myös sellainen ikävä tilanne, että eläkkeitä ei voi jakaa enempää kuin 16, vaikka hakija täyttäisi kaikki kriteerit. Tänä vuonna meillä oli mahdollisuus jakaa yksi osaeläke ja se myönnettiin parahiihtäjä Veikko Jantuselle. Hakijoita oli 18. Viiden viimeisen vuoden aikana taitaa olla kolme vuotta, jolloin ei ole pystytty jakamaan yhtään eläkettä, Niemi-Nikkola selvittää ja lisää, että eläkehaku on joka vuosi eli hakemus kannattaa laittaa aina uudestaan, koska ainakin tulotiedot ovat muuttuvia.