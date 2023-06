Omnia-urheiluoppilaitoksen valmentaja siirrettiin riitaisasti sivuun ja nyt lähdössä ovat hänen mukaansa pelaajatkin

OBA on Urhea-säätiön, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian, kulttuurienvälisen osaamisen asiantuntijajärjestön Walter ry:n ja Koripalloliiton yhteistyöohjelma, jonka tarkoitus on tukea toisen asteen opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittamista. Painotus on maahanmuuttajataustaisissa nuorissa ja heidän inkluusiossaan.