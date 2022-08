Ott Tänak ja Kalle Rovanperä ratkaisevat Suomen MM-rallin voiton – sunnuntaina ajetaan reilut 40 kilometriä

Rovanperän MM-johto on massiivinen, sillä hän johtaa Hyundain belgialaiskuljettajaa Thierry Neuvillea 83 pisteellä. Sarjassa neljäntenä olevaan Tänakiin ero on 98 pistettä. Suomen MM-rallin jälkeen kautta on jäljellä enää viisi kilpailua.