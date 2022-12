Päävalmentaja Scaloni: Messi itse voi päättää tulevaisuutensa maajoukkueessa – "Hän on meille niin valtavan merkittävä pelaaja"

– Kaikissa muissa kategorioissa (paitsi MM-menestyksessä) vertailu on lähes absurdi. Messillä voi olla uransa päätteeksi kolme kertaa niin paljon maaleja ja neljä kertaa niin paljon pokaaleja (kuin Maradonalla). Osa eroista on ajan ja tilaisuuksien tuotetta, mutta Messi on toistanut Maradonan lyhytkestoisen huipun ja jatkoi sitä 15 hämmästyttävän vuoden ajan. Hänellä ei ole vertaistaan, Bushnell sanoi.