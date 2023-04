"Paino ei ole kielletty puheenaihe, mutta oleellista on, miten siitä puhutaan" – painolla ja kehonkoostumuksella on väliä urheilussa, mutta yhä enemmän myös sillä, miten niihin puututaan

Urheilija ei voi hyödyntää samoja periaatteita kuin muu väestö painoaan muuttaessaan, Laura Manner kertoi seminaariesityksessään. Syynä tähän on, että urheilija on useimmiten normaalipainoinen ja tavoittelee suhteellisen pientä muutosta. Lisäksi urheilijan on selviydyttävä suuresta fyysisestä kuormituksesta.