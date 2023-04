Pelicansin toimitusjohtaja: Videotaulun kuvilla ei ollut tarkoitus häiritä Tapparaa

Tappara ei halua kommentoida pelaajaansa kohdistuvaa rikosasiaa. STT:n tavoittama Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro totesi, että asian luonne on henkilökohtainen, eikä seura lähde sitä kommentoimaan. Aro viestitti myös, etteivät pelaajat anna pelipäivinä haastatteluja. STT on yrittänyt saada Heljangolta haastattelua pelillisistä asioista viime lauantaista asti, mutta maalivahti on todennut olevansa käytettävissä haastatteluun vasta finaalisarjan päätyttyä.