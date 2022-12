Perhe kokoontui jouluaattona Pelen sairasvuoteen ääreen

Pele, oikealta nimeltään Edson Arantes do Nascimento, on jalkapallohistorian ainoa kolme maailmanmestaruutta (1958, 1962, 1970) voittanut pelaaja ja yksi urheiluhistorian globaalisti tunnetuimmista henkilöistä. Kuva on jalkapallon MM-kisoista Qatarista. LEHTIKUVA/AFP