Pesäpallon jättänyt Konsta Kurikka harppaa baseballin ammattilaiskentille Australiaan

– Brisbane on menestynyt (neljä liigamestaruutta) ja legendaarinen seura siellä. Katsoin, että jopa noin puolet joukkueesta on jenkkejä. Varmasti pääsen pelaamaan joukkueessa, mutta minkä verran, niin sitä on vielä mahdotonta sanoa. Liiga on joka tapauksessa kova, ja tämä on iso askel urallani, Kurikka toteaa.