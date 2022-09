Petteri Koponen köpöttelee sammuttamaan tulipaloja viimeisissä koripallopeleissään

Niin, se köpöttely. Koposen vasemmassa lonkassa on nivelrikko, jonka takia hänen vauhtinsa on hidastunut ja jalkatyöasentonsa kaventunut niin, että hän pelaa puolustuspeliä melkein jalat kiinni toisissaan. Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, ja siinä suhteessa Koponen on lähempänä tuhansia Prahaan saapuneita suomalaiskannattajia kuin joukkuekavereitaan.