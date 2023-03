Pittsburghille tärkeä voitto Coloradossa, Mikko Rantasen maaliputki katkesi

Coloradon suomalaistähden Mikko Rantasen viisi ottelua kestänyt maaliputki katkesi ottelussa. Rantasella on silti hyvä mahdollisuus tehdä tällä kaudella 50 maalia. Suomalaisella on nyt kasassa 47 osumaa, kun Coloradolla on 12 ottelua runkosarjaa jäljellä.