Poolbiljardin suomalaislegenda Mika Immonen on maailmankansalainen, joka nauttii itsensä rääkkäämisestä – "Menojalka ei vipata enää samalla tavalla"

– Snookerissa tietyt maat ovat aktiivisempia, etunenässä Englanti ja Kiina ja sitten on joitain muita Aasian maita. Pool on globaali laji. Sanoisin, että Eurooppa on dominoinut viime aikoina arvokisoissa, ja Aasiasta Filippiineillä ja Taiwanilla on todella kovia pelaajia. Singaporella on sellainen huippupelaaja kuin Aloysius Yapp ja jenkeissä Shane Van Boening, Immonen valistaa.