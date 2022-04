Pukin Norwichille säilymishaaveiden kannalta tärkeä voitto – suomalaiskärkikin osui

Norwich on yhä sarjassa viimeisenä, mutta ero viimeistä edellisenä olevaan Watfordiin kaventui yhteen pisteeseen. Burnley on sekin kolmen putoajan joukossa, se on Watfordia edellä kaksi ja Norwichia edellä kolme pistettä. Viimeisen sarjassa säilyjän paikkaa pitää Everton, joka on Burnleyta edellä neljä pistettä eli Pukin Norwichilla on säilymiseen matkaa seitsemän pistettä. Watfordilla ja Norwichilla pelejä on jäljellä seitsemän, Burnleylla ja Evertonilla kahdeksan.