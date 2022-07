Puolivälierässä tuskaillut Ruotsi haluaa päättää kisajärjestäjän paraatimarssin – "He voivat hävitä kaiken"

Ruotsillakin on paljon menestyspaineita. Länsinaapurin ainoa arvoturnauskulta on historian ensimmäisestä EM-turnauksesta 1984, mutta sen jälkeen joukkue on juhlinut mestaruuksia vain Algarve Cupissa. Ruotsi oli olympiahopealla 2016 ja 2020 ja MM-pronssilla 2019, kun se voitti pronssipelissä Englannin.