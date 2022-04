Putoamisvaarassa pyristelevä Burnley erotti Valioliigassa päävalmentajansa

Kun Valioliigaa on jäljellä kahdeksan ottelukierrosta, Burnley on sarjataulukossa kolmanneksi viimeisenä eli kolmannen putoajan paikalla. Joukkue on neljä pistettä jäljessä yhtä monta ottelua pelannutta, putoamisviivan yläpuolella olevaa Evertonia.