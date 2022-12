Qatarin MM-turnauksen ristiriitainen perintö – kritiikkiä, suurpelaajien todennäköisiä jäähyväisiä ja Marokon yllätys

Argentiinan Lionel Messi, 35, on ilmoittanut, että sunnuntain finaali Kylian Mbappen ja kumppanien tähdittämää Ranskaa vastaan jää hänen viimeiseksi MM-pelikseen. Supertähdistä sama tilanne on todennäköisesti edessä Portugalin Cristiano Ronaldolla, 37, Kroatian Luka Modricilla, 37, ja kenties Brasilian Neymarilla, 30, joka on vihjannut, että maajoukkueura saattoi päättyä Qatariin.