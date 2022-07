Rafael Nadal nähdään Wimbledonin puolivälierissä kahdeksatta kertaa

Nadal jyräsi hollantilaisvastustajansa lukemin 6–4, 6–2, 7–6 (8–6). Nadal on voittanut tänä vuonna jo Australian avoimet ja Ranskan avoimet, joten hänellä on mahdollisuudet viedä kaikki neljä grand slam -turnausta nimiinsä yhden kalenterivuoden aikana. Viimeksi näin on tapahtunut miehissä vuonna 1969.