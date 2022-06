Räikeää epätasa-arvoa jalkapallon palkkioissa – miehille mammonaa ja mainetta, naisille ropoja

Suomen noin 141 000 rekisteröidystä pelaajasta reilut 37 000 eli noin 26 prosenttia on tyttöjä ja naisia. Palloliiton tavoite on nostaa naisten ja tyttöjen osuus kolmannekseen. Palloliiton seuraparlamentin 33 jäsenestä kuusi ja liiton hallituksen kahdeksasta jäsenestä kaksi on naisia. Kummankin elimen puheenjohtaja on mies ja varapuheenjohtaja nainen. Myös naisten vähäiseen määrään päättävissä rooleissa Ruohonen tarjoaa selitystä.