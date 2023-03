Rallieläkeläinen Ogier jälleen MM-rallin voittoon, Rovanperä ajoi neljänneksi Meksikossa

Rallin MM-sarjan kärjessä ajaa Ogier 56 pisteellään. Kolmantena oleva Rovanperä on jäänyt vanhasta mestarista neljä pistettä. Sarjan toisella sijalla on Neuville pisteen Rovanperän edellä. Meksikossa jo perjantaina pelin turbovikaan menettänyt Fordin Ott Tänak on neljännellä sijalla vain yhdeksän pistettä kärjestä.